Зимнее содержание неразграниченных территорий в Талнахе в этом году обойдется почти в 12 миллионов рублей

Ежегодно на почве снегоуборки возникают вопросы и конфликты. Жильцы недовольны качеством, объёмами и даже временем, которое выбрано для снегоуборки. Как рассказал руководитель Талнахского территориального управления администрации Норильска Андрей Добровольский, по заключенному контракту на уборку проходов, проездов, лестниц, а также других объектов общего пользования с неразграниченных территорий у подрядчика есть время до 8 утра. К моменту, когда жители начинают торопиться на работу, в школы и садики, снег нужно убрать, а скользкие места посыпать антигололедными материалами.

Подобных неразграниченных территорий в Талнахе более 37 тысяч квадратных метров. Многие находятся на личном контроле у руководителя и сотрудников территориального отдела. Например, на лестнице во дворе Рудной, 29, буквально за сутки вырастают заносы около двух метров в высоту. Все сложные или спорные вопросы оперативно решаются с подрядчиком.

- Наша территория – Талнах – кардинально отличается от других районов по рельефу, – рассказывает Андрей Добровольский. - Мы разбили территорию на несколько контрактов по микрорайонам. В этом году один подрядчик взял все территории. После заключения контракта мы встречались, обсуждали наиболее сложные в содержании участки. Техника, люди — всё есть.

Когда район накрывает сильными осадками, прежде всего техника и люди направляются на очистку проездов. Это нужно для того, чтобы на вызов могла беспрепятственно проехать скорая, пожарные и другие виды спецтехники. Площадки и лестницы в этом случае ждут лучшей погоды.

Собранные снежные массы можно складировать в специально отведенных местах и вывезти на снегоотвал в течение 48 часов после окончания снегопада.

- Владельцы личного автотранспорта, – обращается Андрей Добровольский, - при возникновении сложных погодных условий не оставляйте свои транспортные средства в местах общего пользования и на придомовых территориях. Они мешают работать снегоуборочной технике. Это может создать угрозу жизни и здоровью наших граждан.