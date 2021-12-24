Зимние каникулы не планируется продлевать из-за коронавируса

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова: «Что касается продления каникул из-за пандемии, то это не планируется, мы этот вопрос не обсуждаем. Дистанционный формат в исключительных случаях, если это связано с эпидемиологической ситуацией. Пока мы не видим какой-то ситуации, чтобы этот формат использовать или продлевать каникулы».

На зимние каникулы учащиеся уйдут 29 декабря. Однако министр просвещения подчеркнул, что регионы по своему усмотрению из-за эпидситуации могут принимать решение о начале каникул раньше установленного срока, это никак не скажется на качестве учебного процесса.

«Ранние каникулы - каждый регион решает сам, Москва рекомендует с 27 декабря, это на два дня раньше, это не отражается на учебной программе, потому что конец года, это, в основном, повторение уже пройденного материала, и в этом отношении никаких опасений нет. Что касается остальных регионов, то здесь очень индивидуально, мы видим, что каникулы начинаются по графику в целом по стране», - отметил Кравцов.