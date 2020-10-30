Зимняя дорога

Сначала педагоги школы № 14 провели конкурс рисунков по теме безопасности на дорогах, затем отобрали лучшие работы и передали их в отдел по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД по городу Норильску. Рисунки Степана Тюрина из 1 «Б» класса, Анастасии Рачёвой из 3 «Б» и Дарьи Агеевой из 5 «Б» легли в основу листовок, предназначенных для автомобилистов.

А юные инспекторы движения гимназии № 5 провели рейд на площади Комсомольской: под чутким руководством инспектора ДПС Григория Власова и и.о. старшего инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД Елены Аршалуйсян школьники вручали автомобилистам листовки с полезными советами по безопасной езде в зимних условиях. Также ребята напомнили о том, что в полярную ночь надо быть особенно бдительными на норильских дорогах. А заодно поздравили с прошедшим Днём автомобилиста.

Итак, что касается правил дорожного движения в зимний период. Водителям необходимо заранее позаботиться о зимней резине и с первым снегом «переобуть» железного коня. Лишний раз проверить, готов ли ваш автомобиль к эксплуатации при низких температурах.

Не стоит мельтешить на дороге и часто перестраиваться из ряда в ряд — это серьёзно увеличивает риск попасть в ДТП. Если нужно повернуть налево, значит, изначально следует занять левый ряд и не «прыгать» туда–сюда. Дорога скользкая, а уверенности в опыте водителей соседних автомобилей нет. Зачем рисковать, пытаясь сэкономить пару–тройку минут? При попадании в ДТП ждать сотрудников ГИБДД придётся намного дольше.

Одна из самых распространённых опасностей, подстерегающих водителей зимой, — заносы автомобиля на скользкой дороге. От них никто не застрахован, но риск можно свести к минимуму, если стараться не ездить по гравию, покрытому коркой льда. Если избежать этого нельзя, постарайтесь максимально снизить скорость. Помним про повороты: тут тоже не стоит бездумно жать на педаль газа.

Ближний свет даже в дневное время позволяет водителям лучше видеть движущуюся навстречу машину в снегопад и метель. Большую опасность представляют сугробы во дворах и около пешеходных переходов, особенно в плохую погоду или после снегопада. Из–за них можно не заметить ребёнка, который играет во дворе или готовится перейти дорогу.

Перед светофором — только медленное торможение. Даже если пешеход успевает перейти дорогу, всё равно нужно приостанавливаться, так как человек может поскользнуться и упасть, да и на обочине снега полно. Всегда помним о дистанции! Особенно на зимней дороге. Тормозной путь на ней увеличивается в разы.

Если соблюдать эти простые правила, то риск дорожно-транспортного происшествия можно значительно уменьшить.