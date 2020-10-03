Объект повышенного внимания

Восстановительные работы на мемориальном комплексе проводятся ежегодно. В прошлом году строители отремонтировали часовню и памятник «Последние врата». Этим летом реставрировали памятники эстонцам, литовцам и полякам, а также переложили тропинки новой плиткой, обустроили дорожку к мемориалу японцам и заменили фрагменты ограждения комплекса. Кроме того, герб из черновой стали, установленный на памятнике латышам, получил защитное покрытие, которое со временем станет матовым, как и плиты, расположенные под ним. Работы велись на протяжении августа и завершились в середине сентября.

Анвар Низамутдинов, заместитель директора УЖКХ по благоустройству, подчеркнул, что это знаковое место, поэтому и отношение к нему особенное, трепетное:

– Сюда часто приезжают гости города, сами норильчане, и нам важно, чтобы мемориал выглядел достойно.

Он также отметил, что подрядчик выполнил больший объём работ, чем было запланировано.

По словам Анвара Низамутдинова, ремонты на «Норильской Голгофе» проводятся ежегодно, потому что территория большую часть года находится под снегом, и после его таяния памятники нужно обновлять — красить, восстанавливать железобетонные конструкции.

Уже есть планы и на будущий год: восстановить памятник полякам, на котором из года в год после дождей и таяния снега появляются следы ржавчины. Основание памятника строители хотят покрыть морозостойкой, антикоррозийной краской.

– Памятник венчает комплекс, он самый крупный. Хочется, чтобы он выглядел хорошо. В этом году мы его почистили и подкрасили, но, к сожалению, покрытие не выдерживает нашей среды, и уже видны следы ржавчины. Надеюсь, в будущем году мы сможем решить эту проблему, — пояснил Низамутдинов.

Не зарастёт народная тропа

22 сентября исполнилось 30 лет c момента открытия в Норильске мемориальной часовни на месте бывшего кладбища заключенных Норильлага под Шмидтихой. Это было первое сооружение будущего мемориального комплекса «Норильская Голгофа», рядом с символической могилой с деревянным крестом. Ещё в апреле 1990 года энтузиасты провели на бывшем погосте субботник, собрав вымытые сточными водами останки некогда здесь погребённых.

— Сюда часто приезжают гости города, сами норильчане, и нам важно, чтобы мемориал выглядел достойно. Анвар Низамутдинов

Вскоре было решено начать строительство часовни за счёт средств молодёжного хозрасчётного центра «Практик», созданного при ПСМО «Норильскстрой». Руководителю центра Вадиму Наговицыну даже пришлось продать дефицитный видеомагнитофон, чтобы расплатиться с рабочими. Символическая часовня не была тогда увенчана крестом, её небольшой куполок напоминал пламя горящей свечи. На крыше установили и небольшую звонницу с колоколом, который был привезён с материка стараниями первого норильского священника Сергия Шачина. Он и освятил 22 сентября 1990 года часовенку, при небывалом стечении горожан, сотворив заупокойную молитву о всех безвинно пострадавших во времена сталинских репрессий и оставшихся навечно под Шмидтихой.

И ровно через 30 лет иеромонах Герман (Мельников) молился здесь с членами Общества жертв политических репрессий. В недавние годы на часовне установили новый купол с православным крестом, покрасили фасад и отремонтировали внутреннее помещение, где разместили иконы. По–прежнему над подсвечником–кануном возвышается 100–килограммовый крест из нержавеющей стали, который в своё время заказали и на себе принесли организаторы строительства.

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30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, у часовни на «Норильской Голгофе» по традиции вновь соберутся разные поколения норильчан, чтобы почтить память узников Норильлага.