Знаковое событие

В 2016 году руководство ЗТФ приняло решение о создании современного спортивно–оздоровительного комплекса на базе спортзала предприятия. За период с 2017–го по 2020 год была проделана огромная работа по реконструкции помещений этого спортсооружения, их общая площадь составляет 656 квадратных метров.

Первая часть спорткомплекса — тренажерный зал — был сдан в эксплуатацию 18 июля 2019 года. Оснащенный новейшим оборудованием и инвентарём, он стал одним из лучших спортивных объектов Дудинки.

А через год с небольшим распахнул свои двери для работников ЗТФ и новый просторный зал игровых видов спорта, таких как волейбол, баскетбол, мини–футбол, бадминтон, теннис, и других. Как отметил директор Заполярного транспортного филиала «Норникеля» Алексей Новаков на торжественной церемонии открытия, не каждое предприятие может похвастаться собственным спортивным объектом такого уровня.

– Я бесконечно рад, что мы осуществили мечту спортсменов нашего филиала — построили великолепный спортивно–оздоровительный комплекс. Я поздравляю всех нас с этим знаковым событием. Желаю всем крепкого здоровья, новых спортивных высот и отличных результатов, — пожелал он коллегам.

Особенностью зала являются трибуны для болельщиков, с которых удобно следить за соревнованиями. К слову, здесь будут проводиться и культурно–массовые мероприятия. Чтобы не портить пол в спортзале при размещении там оборудования и инвентаря, предприятие приобрело специальное напольное покрытие. Трибуны и окна в зале защищены специальной высокопрочной сеткой. В спорткомплексе установлена современная система вентиляции, он оборудован удобными раздевалками и душевыми.

Похвалил новый спорткомплекс и директор Департамента материально–технического обеспечения «Норникеля» Сергей Ротанов. По достоинству оценили его и сами работники ЗТФ, которые уже больше года занимаются в тренажёрном зале.

– Мне довелось повидать много таких объектов, но с уверенностью могу сказать, что наш тренажёрный зал — один из лучших, что я встречал. А теперь у нас есть и большой спортивный зал, где наши спортсмены смогут проводить полноценные тренировки по игровым видам спорта. У нас есть современные тренажёры, разнообразный спортинвентарь, комфортабельные раздевалки и душевые — всё, что необходимо для полноценных занятий спортом, — подчеркнул Александр Сабельфельд, специалист ЗТФ.