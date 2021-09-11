Зона особого значения

Основным форматом работы был выбран телемост. К нему подключились 104 внешних абонента: представители федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, производителей спасательного оборудования, экипировки, техники, учебных и научных учреждений, связанных с арктическим регионом страны. В дискуссии приняли участие и представители ряда иностранных государств.

Александр Чуприян, первый заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, прокомментировал цели и задачи межведомственных учений, проходивших в эти дни:

– Интерес к Арктике и Северному морскому пути всё больше проявляется не только в нашей стране. 14 государств изъявили желание поработать на нынешних учениях. Учитывая такое внимание, я уверен, что наши совместные действия подтолкнут участников к эффективным изысканиям и новым инициативам в области развития Арктической зоны. Мы же со своей стороны будем делать всё, чтобы, по крайней мере, в российской её части работалось и жилось спокойно.

В ходе пленарного заседания с докладами выступили Ольга Смирнова, советник министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, рассказавшая о расширении многосторонних форматов международного сотрудничества в регионе; зампред Госкомиссии по вопросам развития Арктики Владимир Панов, обрисовавший будущее Северного морского пути, а также ряд других видных специалистов. Среди прочих были подняты вопросы о роли «Морспасслужбы» в обеспечении безопасности Арктического региона, значении Мурманской области в его социально–экономическом развитии, комплексном исследовании состояния морских экосистем. Также обсуждались концепция создания единого оператора по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов, проблемы организации медпомощи и эвакуации при чрезвычайных ситуациях в Арктике.

Представитель «Норникеля» — Сергей Градюшко, заместитель директора Заполярного филиала по промышленной безопасности и охране труда, напомнил о том, какие преобразования произошли в градообразующем предприятии после разлива дизельного топлива на ТЭЦ–3 в прошлом году и о создании «Белой книги». Этот документ отражает официальную позицию «Норникеля» и адресован широкому кругу заинтересованных сторон. Книга рассказывает о причинах инцидента, мероприятиях, предпринятых для ликвидации последствий аварии, компенсационных мерах и дальнейшей стратегии компании.

Итоги встречи подвёл глава Норильска Дмитрий Карасев:

– Мы видим, что сегодня все компетентные ведомства готовы сплотиться ради развития российской Арктики. Очень важно, что это происходит именно сейчас, когда наша страна председательствует в Арктическом совете. В рамках учений мы воочию наблюдали взаимодействие различных служб из разных городов России, и все они показали слаженную и эффективную работу при ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасении людей. И теперь я полностью уверен, что Норильск важен для вас, нужен стране и надёжно защищён.

Увы, в этот же день страну потрясла трагическая весть: глава МЧС Евгений

Зиничев, руководивший межведомственными опытно–исследовательскими учениями в Дудинке и Норильске, погиб при исполнении служебного долга...