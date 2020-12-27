В гостинице «Норильск» полным ходом идёт третий этап капитального ремонта номерного фонда

Напомним, в 2019 году гостиница «Норильск» прошла аттестацию — столичные эксперты присвоили ей категорию «три звезды». При этом специалисты, оценив архитектуру здания и качество уже сделанного ремонта, отметили, что после окончания всех работ гостиница вполне может претендовать на дополнительную «звёздочку», рассказала «Заполярной Правде» Татьяна Коржовская, директор гостиничной дирекции ООО «НН–сервис»:

– Ремонт проводился поэтапно, на разных этажах. Связано это с тем, что полностью закрыть на реконструкцию гостиницу «Норильск» просто невозможно — она одна из самых больших и востребованных в Норильске. В 2018 году сделали восьмой и девятый этажи, а в 2019–м полностью переделали шестой и седьмой.

В общей сложности за это время мы привели к современным стандартам 137 номеров разных категорий. Теперь большую часть номерного фонда составляют так называемые «стандарты» — это самые популярные типы гостиничных номеров из–за оптимального соотношения «цена–качество». Их после окончания первых двух этапов реконструкции на четырёх отремонтированных этажах оказалось всего 56, а это очень мало.

Мы приняли решение обратиться к директору Заполярного филиала «Норникеля» Николаю Уткину, и он согласовал нам инвестиционную программу по увеличению номерного фонда. Это уже будут третий и четвёртый этапы реконструкции, они продлятся до 2023 года. После окончания всех работ мы планируем пройти аттестацию уже на четыре звезды.

Чтобы соответствовать современным стандартам комфорта, руководству гостиницы пришлось отказаться от номеров класса «эконом», в которые обычно селили по 3–4 человека. Согласно новым требованиям, самый скромный номер должен вмещать не более двух человек. Избавляться от пережитка советского командировочного прошлого начали в сентябре этого года, и за три месяца полностью были переделаны 24 номера. Сейчас их уже обставляют новой современной мебелью.

К слову, в двухместных номерах установлены специальные кровати–трансформеры, которые при желании можно соединить в одну большую. Это позволяет довольно быстро адаптировать номер под потребности постояльцев.

Ещё одно полезное техническое решение — кровати на колёсиках. Благодаря этому можно проводить полноценную уборку номера без особых усилий.

По современным требованиям одноместный «стандарт» должен обладать полезной площадью не менее 15 кв. м, номер класса «комфорт», даже одноместный, должен быть площадью не менее 20 кв. м, ну а «люкс» — не менее 40 кв. м и обязательно состоять из двух комнат.

Казалось бы, отрезанный от материка Норильск не такое уж популярное место, чтобы тратить столько сил и средств на сервис. Но это мнение обывателя, говорит Татьяна Коржовская.

– Клиенты у нас есть всегда. Немалым спросом пользуются двухместные «комфорты» и «стандарты», особенно во время больших праздников, крупных городских или корпоративных событий, — поясняет она. — Туристов тоже довольно много. Бывает так, что не хватает номеров, чтобы разместить всех желающих. На сегодняшний день гостиница загружена на 87%. В среднем же занятость фонда колеблется от 50 до 80% в зависимости от сезона. И я хочу отметить, что это очень высокие показатели. Например, на позапрошлой неделе у нас было занято 125 номеров из 137 действующих.

После завершения всех ремонтных работ в гостинице «Норильск» появится 224 современных номера. Впрочем, качественный ремонт и новая мебель — это далеко не всё, что нужно, чтобы получить четыре звезды. Существует большой список требований, предъявляемых к отелям такого класса. Учитывается буквально каждая мелочь, от размера холла, в котором располагается ресепшен, до квалификации персонала. Регламентируется даже высота матраса на кровати в номере — он должен быть не ниже 12 сантиметров, если меньше — гостиница не дотягивает до должного уровня. Так что параллельно с ремонтными работами руководство гостиницы трудится и над тем, чтобы норильский сервис был не хуже, чем в лучших столичных отелях.