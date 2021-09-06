10 сентября в Норильск прибудет «Енисейский экспресс»

В этом году к культурному десанту присоединятся специалисты по молодёжной и социальной политике, спорту, представители краевой службы занятости и других ораганизаций. Именитые красноярские тренеры проведут занятия и лекции о здоровом образе жизни. Своё мастерство продемонстрируют члены Федерации Красноярского края по workout и street lifting. Агентство труда и занятости населения откроет мобильные центры, где желающие смогут получить консультации по ситуации на рынке труда и составлению резюме, ознакомиться с вакансиями и перечнем направлений бесплатной курсовой подготовки.

Вход на мероприятия «Енисейского экспресса» в каждой точке маршрута традиционно остаётся свободным либо по пригласительным билетам.

Кинокомплекс «Родина» 10 сентября приглашает горожан и гостей города на показ фильма «Активация», а также на творческую встречу с режиссёром Василием Буйловым. Мероприятие будет проходить в Весеннем зале.

В Центральной библиотеке (Ленинский проспект, 20а) на третьем этаже в 13.30 состоится лекция «Как построить тренировочный процесс в домашних условиях и без вложений». Её проведёт представитель объединения «Красмарафон» Сергей Мясников. В 18.00 в конференц-зале пройдёт творческая встреча с поэтессой и публицистом Ульяной Яворской. А «FabLab-Норильск» в 15.00 приглашает всех желающих на мастер-класс по биоэлектричеству.

В Молодёжном центре в 14.30 на четвёртом этаже в открытом пространстве «Тепло» стартует презентация возможностей развития туризма в Красноярском крае от краевого туристского информационного центра и агентства по туризму Красноярского края. В 15.00 в кабинет 2-06 гостей приглашают на мастер-класс по направлению Zumba под руководством трёхкратной финалистки чемпионатов мира по фитнес-аэробике Надежды Галкиной. В 16.00 в кабинете 3-02 все желающие могут присоединиться к туристическому квизу от путешественника и создателя клуба «Лига странников» Юрия Подопригоры. В 17.30 в кабинете 5-10 для приверженцев внутренней гармонии состоится мастер-класс по йоге от руководителя Красноярской академии йоги и фитнеса Елены Круглик. В это же время в кабинете 1-05 пройдёт мастер-класс по плетению лошадок из липового лыка. С 17.30 до 19.00 на втором этаже будет работать консультационный пункт оказания помощи гражданам в поиске подходящих вакансий, внесения резюме квалифицированных специалистов в базу данных.

В Норильской художественной школе искусств в 16.00 художник-живописец, лауреат международных конкурсов Анастасия Филиппова проведёт мастер-класс «Натюрморт маслом».

В Городском центре культуры с 17.00 до 18.30 в фойе будет работать мобильная точка туристского информационного центра Красноярского края. Запланирован рассказ о туристических маршрутах и достопримечательностях, ознакомление с картами, буклетами и путеводителями, участие в викторине. А в 18.00 норильчан приглашают на концерт группы «Яхонт».