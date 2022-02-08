МАУ ИЦ «Норильские новости»

11 февраля Культурно-досуговый центр имени Владимира Высоцкого отпразднует свой юбилей

11 февраля Культурно-досуговый центр имени Владимира Высоцкого отпразднует свой юбилей

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11 февраля Культурно-досуговый центр имени Владимира Высоцкого отпразднует свой юбилей

Праздник пройдёт под девизом «50 лет в центре событий», ведь культурно-досуговый центр (КДЦ) был и остаётся центром притяжения для жителей Талнаха.

11 февраля Культурно-досуговый центр имени Владимира Высоцкого отпразднует свой юбилей

В 18.00 на сцене КДЦ выступят творческие коллективы Большого Норильска — образцовый ансамбль народного танца «Талнахский перепляс», образцовая вокально-эстрадная студия «Аквамарин», образцовый ансамбль народного танца «Вдохновение», ансамбль народной песни «Раздолье», ансамбль танца «Ивушка», театр юного актёра «Зазеркалье» Талнахской детской школы искусств.

Кроме того, гости смогут послушать инструментальную музыку в исполнении ансамбля Cantеle. Выступление будет проходить в фойе второго этажа.

Для посетителей будет открыта эксклюзивная выставка благодарственных писем и почётных грамот, вручённых учреждению культуры в разные годы за многолетний труд и неоценимый творческий вклад. Также будут организованы тематические локации и фотозоны в фойе первого и второго этажей.

8 февраля в 13:33 610
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