11 февраля Культурно-досуговый центр имени Владимира Высоцкого отпразднует свой юбилей

В 18.00 на сцене КДЦ выступят творческие коллективы Большого Норильска — образцовый ансамбль народного танца «Талнахский перепляс», образцовая вокально-эстрадная студия «Аквамарин», образцовый ансамбль народного танца «Вдохновение», ансамбль народной песни «Раздолье», ансамбль танца «Ивушка», театр юного актёра «Зазеркалье» Талнахской детской школы искусств.

Кроме того, гости смогут послушать инструментальную музыку в исполнении ансамбля Cantеle. Выступление будет проходить в фойе второго этажа.

Для посетителей будет открыта эксклюзивная выставка благодарственных писем и почётных грамот, вручённых учреждению культуры в разные годы за многолетний труд и неоценимый творческий вклад. Также будут организованы тематические локации и фотозоны в фойе первого и второго этажей.