12 июля в Музее Норильска откроется региональная фотовыставка «ТаймырФотоГода-2021»

Основная цель выставки - объединение фотографических сообществ территории, популяризация и развитие фотоискусства на Таймыре, поддержка региональных фотохудожников и презентация новых работ. Проект рассчитан на участников, серьёзно занимающихся фотографией. Включение фотографических серий в экспозицию свидетельствует о признании автора и его работ.

В этом году поступила 51 заявка на участие в этом фотовернисаже. Отбор прошли девять самых оригинальных, сильных, эмоциональных и качественных работ. В роли приглашенного эксперта в этом году выступает московский проектный фотограф Сергей Новиков, новый резидент PolArt. Музейная экспозиция представит работы о городском пространстве и северной природе, фоторассказы о жизни коренных малочисленных народов Севера, наших с вами буднях - авторский взгляд на жизнь в Заполярье.

Познакомиться с финалистами, увидеть фотосерии авторов посетители смогут на открытии выставки.

На всех площадках музея действуют масочный режим и социальная дистанция.