12 июня Музей Норильска проводит День открытых дверей

Мероприятие пройдёт в основном здании музея (Ленинский пр., 14) с 11.00 до 19.00 и в его Талнахском филиале (ул. Енисейская, 8а) с 13.00 18.00. Вход на музейные площадки бесплатный.

В Музее Норильска все желающие смогут пройти маршрутом музейного квеста «Моя Родина – моя Россия» по самым актуальным, а также постоянным выставкам и экспозициям. Чтобы совершить познавательное путешествие, ищите стартовую точку на первом этаже и отправляйтесь на поиски ответов с 11.00 до 18.30. Подробнее о действующих выставках — на сайте музея.

В Талнахском филиале музея гиды подготовили специальную интеллектуальную программу: музейную викторину «История России» с серией интересных и непростых вопросов на общую эрудицию, знание истории и не только, а также квест-игру «Хочу все знать» для более близкого знакомства с открытыми экспозициями. Необходимая информация тоже размещена на сайте музея. Автобусные экскурсии по памятным местам Талнаха состоятся в 15.00 и 16.30. Сбор групп и отправление — от Талнахского территориального управления (ул. Диксона, 10).