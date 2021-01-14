​Норильский театр драмы порадует своих зрителей двумя премьерами

Оба сюжета очень известные не только в России, но и в мире. Они обошли многие театры и оставили в восторге не одного зрителя. Вот и до Норильска дошли всемирно известные спектакли, каждый из которых расскажет норильчанам свою историю.

«Мужской стриптиз» — о бригаде металлургов, которые остались без работы. Глубокая депрессия и безысходность привели их к тому, что они создали своё собственное стрип-шоу, чтобы заработать хоть какие-то деньги. Что было с ними дальше, норильчане узнают в самом северном театре. Приобрести билеты можно уже сегодня как в кассах театра, так и онлайн на официальном сайте.

«Дамское танго» — камерный, личный, сокровенный, тёплый, с обнажённым нервом и одновременно острыми, рапирными, диалогами — этот спектакль о судьбе артиста, о жизни театра, о любви и одиночестве, о творчестве и дружбе...», — именно так характеризует спектакль режиссёр. Отметим, что «Дамское танго» представлено в формате «Свободного пространства» на малой сцене театра. Премьера спектакля состоится 3 февраля.