​В Норильск по Северному морскому пути из Архангельска доставили полярную станцию 1960–х годов

Наблюдательные норильчане на днях могли заметить необычную суету за Музеем Норильска. Десяток фотографов, шесть видеооператоров и представители всех местных газет и телеканалов суетились вокруг обыкновенного морского контейнера. Но в этой истории важным был не сам объект, а его содержимое. Именно в контейнере в Норильск из Архангельска прибыла уникальная экспозиция «Домик полярника». Сотрудники музея держат в тайне, какие экспонаты вмещает в себя домик, — хотят сохранить интригу. По правилам транспортировки музейных ценностей, снимать пломбу и вскрывать контейнер имеют право только владельцы выставки — представители Северного морского музея Архангельска. Они прибудут в Норильск в ближайшие дни и совместно с местными коллегами приступят к монтажу будущей интерактивной выставки.

Впрочем, кое-какие детали «Заполярной Правде» всё же удалось выяснить. Полярная станция представляет собой точную копию жилища полярников 1950–1960–х годов. Домик планируется занести по частям на третий этаж Музея Норильска и там собрать. Вместе с жилищем прибыло и всё необходимое для комфортного заполярного быта того периода — оригинальные предметы, которым уже полувека, многие из них действительно побывали на полярных станциях. Экспозиция должна до мелочей воссоздать быт первопроходцев Арктики. Выставку планируют сделать интерактивной, так что любой участник «Ночи музеев» сможет примерить на себя роль полярника.

Домик будет гостить в Норильске до сентября. Кстати, он путешествует уже не первый раз — несколько лет назад он радовал жителей Санкт-Петербурга на борту ледокола «Красин».

Экспозиция полярной станции доставлялась в Норильск по Северному морскому пути на ледоколе «Надежда».

А ведь к транспортировке выставочных экспонатов предъявляются довольно серьёзные требования, и крайне редко для их перевозки используется морской путь, тем более в северных широтах с их экстремальными температурами. Тем не менее архангельский музей дал добро на эту уникальную операцию, а все сложности с логистикой взяла на себя компания «Норникель». Это позволило доставить около двух тон исторических материалов к намеченным срокам.