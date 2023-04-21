​Звезды российского балета выступят на сцене Заполярного театра драмы

Его дочь Илзе Лиепа расскажет о времени, театре, балетной династии, своём знаменитом отце. Для гала-балет отобраны фрагменты классических постановок, где блистал Марис Лиепа. Среди них «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Ромео и Джульетта», «Дон Кихот». Их исполнят звезды Большого и Мариинского театров, Московского музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко: Евгения Образцова, Оксана Кардаш, Рената Шакирова, Ксения Шевцова, Владимир Шкляров, Игорь Колб, Дмитрий Соболевский, Иван Михалев, Артур Мкртчян.

Также гостей ждёт уникальная фотовыставка о народном артисте СССР Марисе Лиепе, которого англичане называли «Лоуренсом Оливье» в балете. Также норильчан ждёт встреча с искусствоведом Романом Володченко из Москвы «Интересно о балете. От истоков до наших дней». Её участники смогут узнать занимательные факты из истории искусства и получить ответы на возникшие вопросы.

После этого состоится благотворительный концерт-спектакль «Русский балет навсегда». В конце дня состоится грандиозный гала-балет «Мой отец — Марис Лиепа».

30 апреля в 13.00 состоится инфоурок «Интересно о балете. От истоков до наших дней». В 14.00 – концерт-спектакль «Русский балет навсегда», а в 19.00 — грандиозный балет-гала «Мой отец Марис Лиепа».