14 февраля в Городском центре культуры откроется традиционная выставка «Февральские самоцветы»

Традиционно выставка позиционирует себя как итог творческой деятельности всех мастеров и художников студии за прошедший 2022 год. Мастерицы Большого Норильска представят на ней уникальные изделия ручной работы. Все они выполнены в различных техниках: живопись маслом, акрилом, графические работы, вышивка крестом, лентами, батик, скрапбукинг, бисероплетение с натуральными камнями, вязаные и текстильные игрушки, работы из фоамирана и полимерной глины и многое другое. Каждый участник подготовил свои лучшие работы для жителей и гостей Большого Норильска, чтобы удивить и порадовать всех во время долгой таймырской зимы.

Открытие выставки состоится 14 февраля в 18.00. Она будет открыта для посетителей ежедневно по 28 февраля с 12.00 до 19.00, кроме воскресенья и понедельника.

Мастерам, желающим принять участие в выставке, можно обращаться через мессенджер WhatsApp на номер +7(913)494-10-78. Для участия нужно отправить фото своих работ с названием и техникой и фамилию, имя, отчество.