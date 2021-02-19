МАУ ИЦ «Норильские новости»

​В кинокомплексе «Родина» появится фотоистория русского рока

​В кинокомплексе «Родина» появится фотоистория русского рока

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​В кинокомплексе «Родина» появится фотоистория русского рока

Работы будут доставлены из музея и клуба «Камчатка» из Санкт-Петербурга.

​В кинокомплексе «Родина» появится фотоистория русского рока

Сегодня музей, а когда-то бывшая котельная, где зарождалась история талантливых музыкантов, среди которых был и Виктор Цой. А ведь он в этой котельной работал простым кочегаром.

Фотовыставка посвящена творчеству великого артиста, а также приурочена к проекту «Кинобестселлеры», в рамках которого 24 февраля в 19.00 «Родина» покажет фильм «Игла» с участием музыканта в главной роли. А перед кинопоказом зрителей ожидает музыкальное превью — живое исполнение песен Виктора Цоя.

Фото из открытых источников
19 февраля в 16:46 510
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