​В кинокомплексе «Родина» появится фотоистория русского рока

Сегодня музей, а когда-то бывшая котельная, где зарождалась история талантливых музыкантов, среди которых был и Виктор Цой. А ведь он в этой котельной работал простым кочегаром.

Фотовыставка посвящена творчеству великого артиста, а также приурочена к проекту «Кинобестселлеры», в рамках которого 24 февраля в 19.00 «Родина» покажет фильм «Игла» с участием музыканта в главной роли. А перед кинопоказом зрителей ожидает музыкальное превью — живое исполнение песен Виктора Цоя.