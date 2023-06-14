17 июня норильчан приглашают на фестиваль научно-технического творчества MASTERFEST

Организаторы — ФабЛаб Норильска — учли возможные капризы природы. Если пойдёт дождь или усилится ветер, площадки MASTERFEST развернутся в здании Публичной библиотеки по адресу: Ленинский пр., 20а. В случае хорошей погоды все мероприятия состоятся в библиотечном дворике.

В 14.00 фестиваль откроет научное шоу, которое проведёт команда «Дома шалунов». С 14.30 начнут работу площадки, организованные представителями ФабЛабов Норильска, Владивостока, Санкт-Петербурга и красноярского Кванториума. Гостей MASTERFEST ждут TED-лекции, инженерные и творческие мастер-классы, выставки изобретений и 3D-печати, VR и мобильный планетарий, ярмарка изделий ручной работы.

Праздник научного творчества и изобретательства ФабЛаб устраивает в рамках грантового проекта, победившего в конкурсе благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель».

Вход свободный! Подробности можно узнать в сообществе норильского ФабЛаба ВКонтакте