19 января православные отметили Святое Богоявление – праздник Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

Верующие знают, что в этот праздник вспоминают о Крещении Иисуса Христа пророком Иоанном Предтечей в водах реки Иордан. А Богоявлением он называется потому, что в момент этого удивительного события людям открылась великая тайна святой Троицы. Бог Отец возвестил с небес о Сыне, Бог Сын крестился в священной реке Иордан, а Дух Святой сошёл с небес на Христа в виде голубя. Все евангелисты также свидетельствуют о том, что с этого момента началось открытое служение Господа Иисуса Христа делу спасения человеческого рода. Иоанн Предтеча принял от Бога повеление крестить погружением в воду иудейский народ в знак покаяния. Христос принял Крещение не потому, что нуждался в покаянии или очищении. Погружаясь в воду вместе с грешными людьми, он выразил желание взять на себя их грехи и даровать им спасение.

Крещение Господне - один из 12 главных праздников Русской Православной Церкви, всегда отмечают через 12 дней после Рождества Христова. Праздником Богоявления после строгого Крещенского Сочельника завершаются веселые рождественские святки. Накануне, в Крещенский сочельник, и в сам день праздника после Божественной литургии в храмах совершается чин Великого освящения воды. Известно, что он получил свое начало в Иерусалимской церкви, где на Богоявление все выходили на реку Иордан для освящения воды в память о Крещении Спасителя. На Руси этот обряд совпадает с приходом сильных морозов, которые в народе так и прозвали крещенскими.

В этом году в кафедральном Свято-Скорбященском соборе в ночь на 19 января началась торжественная служба во главе с епископом Норильским и Туруханским Агафангелом. Все священники были облачены в белоснежные сияющие ризы, ведь белый цвет символизирует Христа Спасителя. Богослужение завершилось чином Великого освящения воды. А в 6 утра, чтобы норильчане успели до начала рабочего дня, служили и освящали воду в храме Новомучеников и исповедников Церкви Русской. Состоялась утренняя служба и в малом крестильном храме в честь Рождества Иоанна Предтечи. Праздничные службы с водосвятием прошли и в других приходах Норильской и Туруханской епархии, среди которых и древний Свято-Троицкий мужской монастырь, известный еще с XVIIвека, Свято-Введенский храм столицы Таймыра.

Престольный праздник 19 января отметили в одном из самых северных православных приходов нашей страны - Свято-Богоявленском храме села Хатанга. Казаки-первопроходцы основали здесь в начале XVII века храм в честь Крещения Господня. Боголюбивые купцы со временем украсили не раз перестроенную деревянную церковь редким серебряным иконостасом, доставили позолоченную богослужебную утварь. Храм, который с таким трудом и любовью созидался в суровых условиях Арктики, был разграблен советскими богоборцами, его изображение сохранилось лишь на музейных снимках. Полвека назад храм Богоявления окончательно снесли бульдозером, но в 2001 году в Хатанге возвели новую церковь с чудесным иконостасом, иконы для которого изготовили в Троице-Сергиевой лавре.

А 20 января православные отметили праздник - Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Во всех приходах царит праздничное настроение. В храмах до конца недели продолжится раздача крещенской воды - агиасмы, которую принято с благоговением и молитвой употреблять во время нездоровья. Верующим людям самим разрешается окропить агиасмой свой дом - это Господь невидимо освящает все по нашей вере.

В этом году из-за пандемии было решено не проводить крещенские купания, столь популярные в последние годы на озере Долгое. Интересно, что впервые православный священник по просьбе участников клуба зимнего плавания «Умка» освятил воды этого норильского водоёма в 1991 году. Тогда свидетелями таинства были всего несколько человек, а в последние годы на берегу Долгого в крещенскую ночь собирались уже сотни горожан. Крещенские погружения – обычай скорее народный и не может заменить посещение храма, спасительные для души таинства Исповеди и Причастия. А крещенской воды, которую продолжат раздавать в Свято-Скорбященском соборе до конца этой недели, хватит для всех. И не забудем, что немало потрудились православные добровольцы, чтобы её самоотверженно разливать норильчанам в тысячи разнокалиберных бутылей. И за это им большая благодарность от духовенства и прихожан. А также напомним всем верующим - не забывать о необходимых мерах предосторожности при посещении храмов. И дай бог всем здоровья!