20 марта в театре пройдёт арт-ярмарка ЭЙЭ в рамках Года культурного наследия народов России

На основной сцене пройдёт показ спектакля-сторителлинга «Северные небылицы» в постановке режиссёра Тимура Файрузова. Опыт современного прочтения фольклорных текстов коренных народов Таймыра — будь то легенды или сказки, приметы или загадки — рассчитан на семейный просмотр, даст много пищи для размышлений, позволит немного приблизиться к пониманию древнейшей культуры. Богатейший образный ряд, самобытная картина мира, отношение к природе как к живому собеседнику хранят многовековой опыт строительства жизни в суровых условиях Арктики, а значит, и бесценную информацию для настоящего и будущего.

Арт-ярмарка ЭЙЭ начнётся 20 марта в 11.00.

Билеты можно приобрести на сайте и в кассе театра — 22-68-69.