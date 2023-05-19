20 мая с 14 до 16 часов на базе Фаблаб состоится финал Конкурса юных изобретателей IMAKE

Авторы лучших проектов презентуют свои идеи перед экспертами в фиджитал-формате. Участники выступают в студиях Фаблаб на Котульского,15, а эксперты оцениваю проекты изобретений в онлайн-трансляции. В настоящее время формируется пул экспертов.

В текущем году в качестве экспертов жюри и наставников для юных мейкеров привлекаются студенты ЗГУ.

Инженерный марафон IMAKE - это проект, состоящий из научно-образовательных мероприятий, целью которого является создание системы вовлечения детей в возрасте от 10 до 17 лет в процесс исследования и изобретательства, стимулирования их интереса, мотивации и развития в инженерном направлении. Инженерный марафон IMAKE вырос из Конкурса изобретательских проектов IMAKE, который реализуется c 2017 года на территории Норильска и Дудинки. Также IMAKE вобрал в себя концепцию проекта Научно-технический марафон АрктикPRO, который проводился с 2014 года.

Победители финального этапа Конкурса юных изобретателей IMAKE получают поддержку Компании - возможность реализовать свой изобретательский проект, получить патент и презентовать его на Международном уровне.