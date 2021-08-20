22 августа страна отметит День Государственного флага Российской Федерации

В библиотеке № 10 22 и 23 августа пройдёт викторина «Наш флаг, наша гордость». А в помощь участникам библиотекари сделают тематическую книжную выставку.

21 августа в 14.00 в детской библиотеке имени Саши Петряева состоится исторический экскурс «Гордо реет над Россией». Читатели совершат путешествие по страницам нашей истории, узнают, какими были первые русские флаги, что послужило причиной их появления, и почему именно эти три цвета были выбраны для действующего государственного флага нашей страны. Ребят ждёт просмотр мультфильма «Сказка о том, как Пётр-царевич цвета для флага российского искал»; игры: «Собери флаг», «Передай флажок», «Самый быстрый»; творческий мастер-класс по созданию триколора. В этот же день в Публичной библиотеке откроется выставка-обзор «Один флаг - одна Россия». Посетители познакомятся с самыми интересными книгами о главном символе страны.

22 августа в 13.00 в библиотеке № 3 семейного чтения пройдут историко-патриотическая игра «В символах страны - история Отечества» и мастер-класс по изготовлению поделки «Российский флаг».

22 августа для читателей Талнахской городской библиотеки пройдёт блиц-турнир «Великий флаг, Российский флаг». А книжная выставка «Под флагом России» поможет справиться с любыми вопросами. Ответить на задания турнира можно будет в течение всего дня.

22 августа в 15.00 в фойе первого этажа Городского центра культуры состоится познавательная акция «Цвет нашей Родины»: историческая викторина, связанная с деятельностью Александра Невского, интересные тематические фотозоны, выступление членов клуба исторического средневекового боя «Северное копьё» и раздача атрибутов с государственными символами.

23 августа в 14.00 в библиотеке № 4 состоится игра-путешествие «Велика моя страна - очень я люблю тебя». Для участников проведут экскурс в историю флага Российской Федерации и викторину-знакомство с символами России.

Кинокомплекс «Родина» в сотрудничестве с кинообъединением «Экран» 22 августа предложит норильчанам и гостям города цикл приуроченных к событию мероприятий. В 15.00 в весеннем фойе начнётся мастер-класс по анимации «Цвета Государственного флага России». Специалисты «Экрана» расскажут ребятам о значении цветов российского флага, а также обучат технике перекладной анимации. Занятия рассчитаны на участников разного возраста, начиная с шести лет. Мастер-класс продлится до 18.00.

В течение дня в видеозале пройдёт тематическая видеопрограмма, зрителями которой могут стать не только дети, но все гости кинокомплекса:

- в 15.00 будет показан документальный фильм «Государственные символы России. Флаг»;

- в 17.00 - документальный фильм «Государственные символы России. Гимн»;

- в 19.00 - документальный фильм «Государственные символы России. Герб».