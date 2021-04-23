МАУ ИЦ «Норильские новости»

25 апреля состоится городской фестиваль спортивного бального танца «Снежная роза - 2021»

25 апреля состоится городской фестиваль спортивного бального танца «Снежная роза - 2021»

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25 апреля состоится городской фестиваль спортивного бального танца «Снежная роза - 2021»

Фестиваль организован Городским центром культуры при поддержке компании «Норникель».

25 апреля состоится городской фестиваль спортивного бального танца «Снежная роза - 2021»

Побороться за звание лучшего исполнителя спортивных бальных танцев смогут как профессионалы, так и любители. Возраст участников — от 3 до 18 лет. Им предстоит исполнять европейскую и латиноамериканскую программы.

Оценивать мастерство танцоров будет жюри под председательством Антона Колегова, тренера I категории отделения танцевального спорта Центра по ледовым видам спорта, спортивный судья I категории (Красноярск).

Фестиваль пройдёт в спортхолле «Айка», по адресу: ул. 50 лет Октября, 6. Начало в 12.00. Вход свободный.

Фото из открытых источников
23 апреля в 10:18 380
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