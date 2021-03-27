25 марта открылась выставка красноярского художника Сергея Форостовского

Серию живописных работ «Роман с Крымом», которую мастер представил лично, организаторы посвятили Дню воссоединения Крыма с Россией. Ощущение лета северянам подарят произведения, созданные в разные годы на полуострове и по воспоминаниям об отдыхе в этом благословенном и вдохновляющем месте нашей страны. Известный художник привёз лишь часть своей большой крымской коллекции из более чем 400 работ.

Сергей Форостовский, много путешествующий по миру, в прошлые годы уже представлял норильчанам свои работы. В этот приезд, 27 марта, он проведёт для выпускников Норильской детской художественной школы мастер–класс по живописи «Декоративный условный натюрморт». Серия мастер–классов состоится для желающих и в художественной галерее.