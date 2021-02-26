27 февраля в Норильской детской художественной школе имени Николая Лоя откроется выставка по проекту «квАРТирник»

Он стал победителем конкурса в рамках благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей» в номинации «Полюс возрождения». В рамках проекта в школе была создана творческая мастерская по изобразительному искусству, прошла серия мастер-классов, творческих встреч с художниками и мастерами декоративно-прикладного искусства. Причём как местными, так и с иногородними знаменитостями - Чакина Елена, Бизяева Наталья, Пенцак Надежда, Юшкова Юлия, Исайкина Елена и Ильянкова Елена. В мастерскую могли прийти все желающие независимо от их возраста и первоначальной художественной подготовки, чтобы приобрести навыки работы с различными материалами, а также развить свой творческий потенциал.

На выставке будут представлены результаты этой работы, выполненные в разных техниках: керамика, графика, живопись. Для многих участников квАРТирника это первая «персональная» выставка. Все работы разнообразны по колористическому строю, яркие, эмоциональные и очень выразительные, говорят в художественной школе.

Выставка откроется 27 февраля в 14.00 и продлится до 10 марта (с соблюдением всех превентивных мер).