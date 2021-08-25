МАУ ИЦ «Норильские новости»

28 августа норильчан приглашают отметить День российского кино

28 августа норильчан приглашают отметить День российского кино

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28 августа норильчан приглашают отметить День российского кино

Тематический праздник организует кинокомплекс «Родина».

28 августа норильчан приглашают отметить День российского кино28 августа норильчан приглашают отметить День российского кино28 августа норильчан приглашают отметить День российского кино28 августа норильчан приглашают отметить День российского кино28 августа норильчан приглашают отметить День российского кино

Кинотеатр масштабно отмечает это событие с 2014 года. В этом году ощутить атмосферу праздника гости смогут уже с утра благодаря тематической фотозоне по мотивам мультфильма «Алиса в стране чудес». Она откроется в Осеннем фойе.

В 14.00 начнётся главная часть торжества. Зрителей будут встречать норильские музыканты, а в детской комнате, расположенной в Весеннем фойе, для ребят и их родителей стартует показ программ «Анимация» и «Семейная анимация» (12+) от «Фестиваля уличного кино». На большом проекционном экране посетители увидят короткометражные мультфильмы и фильмы «Жил-был дом», «Про маму», «Крот на море», «Бегомания», «Гамлет», Комедия», «Первобытный папа» и ряд других лент.

Взрослых ждёт своя нон-стоп-программа от «Фестиваля уличного кино». С 15.00 до 17.10 гости смогут посмотреть фильмы «Конкурсной программы» (18+) - девять лент продолжительностью от 7 до 22 минут. В каждом - полёт фантазии авторов, моральный выбор героев и нестандартная концовка. С 17.45 до 19.10 - «Лучшее прошлых лет» (16+) - семь короткометражных лент, повествующих о различных событиях, с которыми сталкиваются обычные и не очень люди. С 19.40 до 21.30 - «Доброе кино» (16+). Это шесть фильмов хронометражом от 14 до 22 минут о главном - добре и зле, любви и верности...

Все эти ленты можно будет посмотреть как в видеозале «Родины», так и в кинодворике кинотеатра в специальном шатре - показ будет идти параллельно.

«Зрителям предлагается разместиться либо в уюте нашего видеозала, либо по-материковски - в уличном шатре, - рассказывает Анастасия Батова, директор кинокомплекса «Родина». - В связи с пандемией шатёр не будет очень большим, он вмещает примерно 10-12 зрителей. Надеемся, погода нас не подведёт и позволит устроить уличный киносеанс».

Заключительным событием дня станут показы в рамках Всероссийской акции «Ночь кино», к которой Норильск вновь присоединится в этом году. В Весеннем зале с 20.00 до 21.50 будут демонстрирвать фильм «Конёк-горбунок» (6+); с 22.00 до 23.50 - «Пальма» (6+); с 0.00 до 2.10 - «Огонь» (6+).

«Напомню, что все мероприятия, приуроченные к Дню российского кино, бесплатные. Мы ждём всех, кто любит и ценит хорошие киноленты. Приходите, будет интересно, - приглашает норильчан Анастасия Батова. - Мы благодарим наших друзей и партнёров, которые помогли нам организовать этот праздник. Оператором «Фестиваля уличного кино» и Всероссийской акции «Ночь кино» в Красноярском крае выступает «Енисей кино». А наш кинодворик помогли обустроить «Заполярный жилищный трест» и Объединенная дирекция заповедников Таймыра.

В связи с пандемией наполненность залов составляет только 50%, зрителям просят надевать маски.

Текст Татьяна Зачупейко
25 августа в 15:36 250
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