28 августа норильчан приглашают отметить День российского кино

Кинотеатр масштабно отмечает это событие с 2014 года. В этом году ощутить атмосферу праздника гости смогут уже с утра благодаря тематической фотозоне по мотивам мультфильма «Алиса в стране чудес». Она откроется в Осеннем фойе.

В 14.00 начнётся главная часть торжества. Зрителей будут встречать норильские музыканты, а в детской комнате, расположенной в Весеннем фойе, для ребят и их родителей стартует показ программ «Анимация» и «Семейная анимация» (12+) от «Фестиваля уличного кино». На большом проекционном экране посетители увидят короткометражные мультфильмы и фильмы «Жил-был дом», «Про маму», «Крот на море», «Бегомания», «Гамлет», Комедия», «Первобытный папа» и ряд других лент.

Взрослых ждёт своя нон-стоп-программа от «Фестиваля уличного кино». С 15.00 до 17.10 гости смогут посмотреть фильмы «Конкурсной программы» (18+) - девять лент продолжительностью от 7 до 22 минут. В каждом - полёт фантазии авторов, моральный выбор героев и нестандартная концовка. С 17.45 до 19.10 - «Лучшее прошлых лет» (16+) - семь короткометражных лент, повествующих о различных событиях, с которыми сталкиваются обычные и не очень люди. С 19.40 до 21.30 - «Доброе кино» (16+). Это шесть фильмов хронометражом от 14 до 22 минут о главном - добре и зле, любви и верности...

Все эти ленты можно будет посмотреть как в видеозале «Родины», так и в кинодворике кинотеатра в специальном шатре - показ будет идти параллельно.

«Зрителям предлагается разместиться либо в уюте нашего видеозала, либо по-материковски - в уличном шатре, - рассказывает Анастасия Батова, директор кинокомплекса «Родина». - В связи с пандемией шатёр не будет очень большим, он вмещает примерно 10-12 зрителей. Надеемся, погода нас не подведёт и позволит устроить уличный киносеанс».

Заключительным событием дня станут показы в рамках Всероссийской акции «Ночь кино», к которой Норильск вновь присоединится в этом году. В Весеннем зале с 20.00 до 21.50 будут демонстрирвать фильм «Конёк-горбунок» (6+); с 22.00 до 23.50 - «Пальма» (6+); с 0.00 до 2.10 - «Огонь» (6+).

«Напомню, что все мероприятия, приуроченные к Дню российского кино, бесплатные. Мы ждём всех, кто любит и ценит хорошие киноленты. Приходите, будет интересно, - приглашает норильчан Анастасия Батова. - Мы благодарим наших друзей и партнёров, которые помогли нам организовать этот праздник. Оператором «Фестиваля уличного кино» и Всероссийской акции «Ночь кино» в Красноярском крае выступает «Енисей кино». А наш кинодворик помогли обустроить «Заполярный жилищный трест» и Объединенная дирекция заповедников Таймыра.

В связи с пандемией наполненность залов составляет только 50%, зрителям просят надевать маски.