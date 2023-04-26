29 апреля в Норильском колледже искусств откроются сразу две выставки
29 апреля в Норильском колледже искусств откроются сразу две выставки
Выставки развернутся на первом и втором этажах колледжа (ул. Комсомольская, 10).
Так, на первом этаже свои работы представит творческое объединение «Элден». Напомним, что объединение было создано благодаря поддержке благотворительной программы «Мир новых возможностей» и нацелен на подростков, неравнодушных к рисованию.
На выставке будут презентованы книги с иллюстрациями на тему сказок и легенд коренных малочисленных народов Севера «Сказки северной земли».
На втором этаже на выставке будут представлены дипломные проекты студентов отдела декоративно-прикладного искусства и народного промысла.
Кроме того, для гостей подготовлены увлекательные мастер-классы по резьбе по кости, вышиванию бисером, рисунок на графическом планшете и не только.
Также гостей ждут ароматные и вкусные сюрпризы. Алексей Болтачев презентует «Ароматы Севера», Сергей Сербин свой фирменный кофе с олениной, а Нина Федотова арктическое мороженое и шоколад.
Открытие состоится в 16.00.