29 апреля в Норильском колледже искусств откроются сразу две выставки

Так, на первом этаже свои работы представит творческое объединение «Элден». Напомним, что объединение было создано благодаря поддержке благотворительной программы «Мир новых возможностей» и нацелен на подростков, неравнодушных к рисованию.

На выставке будут презентованы книги с иллюстрациями на тему сказок и легенд коренных малочисленных народов Севера «Сказки северной земли».

На втором этаже на выставке будут представлены дипломные проекты студентов отдела декоративно-прикладного искусства и народного промысла.

Кроме того, для гостей подготовлены увлекательные мастер-классы по резьбе по кости, вышиванию бисером, рисунок на графическом планшете и не только.

Также гостей ждут ароматные и вкусные сюрпризы. Алексей Болтачев презентует «Ароматы Севера», Сергей Сербин свой фирменный кофе с олениной, а Нина Федотова арктическое мороженое и шоколад.

Открытие состоится в 16.00.