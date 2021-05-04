3 мая в Культурно-досуговом центре им. В. Высоцкого прошла выставка-продажа изделий ручной работы «Весна идёт»

В праздничный день жителям и гостям Талнаха свои изделия демонстрировали мастерицы Большого Норильска. Более 1000 различных сувениров, выполненных в стиле хенд-мейд можно было увидеть, потрогать и примерить. На ярмарке были представлены такие вещицы, как: канзаши, текстильные куклы-обереги, украшения для волос из фоамирана и бисера, посуда из эпоксидной смолы, женские сумки из джинсового текстиля, вязаные весенние головные уборы, мыло ручной работы, картины, вышитые крестиком и многое другое. Каждый желающий мог выбрать приглянувшееся изделие для себя и своих близких - в подарок или для украшения интерьера.

Для самых маленьких гостей ярмарки участницы клуба любителей рукоделия «Мастер-класс» провели увлекательный обучающий урок по изготовлению из лент и кабошона броши к 9 Мая. Каждый из юных мастеров унёс домой памятный сувенир, сделанный своими руками.