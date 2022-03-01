3 марта в Норильской художественной галерее состоится открытие выставки норильских художниц «Чудо-букет»

Открытие выставки — это подарок к Международному женскому дню для всех норильчан и гостей города. И, несмотря на то, что тепло в наш город придёт ещё не скоро, художницы подарят любителям творчества главный символ весны — цветы. На несколько недель художественная галерея превратится в цветочную оранжерею.

Вход на открытие выставки — по пригласительным. В связи с действующими ограничительными мерами для лиц старше 18 лет вход — строго по QR-кодам, также при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. В музее действует масочный режим и соблюдается социальная дистанция.