3 марта в Норильской художественной галерее состоится открытие выставки норильских художниц «Чудо-букет»
3 марта в Норильской художественной галерее состоится открытие выставки норильских художниц «Чудо-букет»
Экспозиция объединит работы восьми известных авторов: Любови Карпович, Лилии Христич, Елены Чакиной, Наталии Мороз, Татьяны Кочневой. Также появятся и новые имена — свои работы представят Оксана Баранова, Елизавета Руман и Анастасия Скрыпникова.
Открытие выставки — это подарок к Международному женскому дню для всех норильчан и гостей города. И, несмотря на то, что тепло в наш город придёт ещё не скоро, художницы подарят любителям творчества главный символ весны — цветы. На несколько недель художественная галерея превратится в цветочную оранжерею.
Вход на открытие выставки — по пригласительным. В связи с действующими ограничительными мерами для лиц старше 18 лет вход — строго по QR-кодам, также при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. В музее действует масочный режим и соблюдается социальная дистанция.