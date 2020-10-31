3 ноября КДЦ «Юбилейный» примет участие в ежегодной Всероссийской акции «Ночь искусств»

Оставаясь дома, все желающие могут посетить онлайн–выставку «Золотые руки» от участников одноимённой народной самодеятельной студии. Для этого достаточно зайти на страницы социальных сетей КДЦ: www.facebook.com/groups/kairkdc, www.instagram.com/kairkdc/, vk.com/kdckair и на YouTube-канал учреждения.

На выставке можно будет увидеть изделия декоративно–прикладного искусства, выполненные в разных техниках: валяние из шерсти, плетение из бумаги, бисероплетение, батик, темари, лоскутное шитьё, работы с фоамираном, точечная роспись.

С 2014 года клуб «Золотые руки» носит почётное звание народной самодеятельной студии. Клубное объединение принимает активное участие в различных всероссийских, городских и районных выставках, конкурсах, акциях и там всегда рады новым участникам.