3 ноября в Музее Норильска откроется выставка «Мифы и вещи: искусство древних эскимосов Эквена»

Эквен – поселение древних эскимосов на северо-востоке Чукотки, в тридцати километрах от современного посёлка Уэлен. Следы древней эскимосской культуры периода каменного века были обнаружены лишь в середине 50-х XX века и, как это часто бывает, – случайно. Находка стала мировой научной сенсацией! А дальше целое десятилетие продолжались археологические раскопки, для проведения которых был создан специальный Чукотский отряд Северной экспедиции Академии наук СССР. Эквенский могильник раскапывали ленинградские археологи, и все извлечённые предметы – около шести тысяч – сейчас хранятся в Музее антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН.

На выставке в Музее Норильска будет представлена часть этой коллекции. Уникальные эквенские предметы имеют не только научную ценность. Они по-настоящему красивы! Тонкая резьба по моржовому клыку. Изображения причудливо изменяются: части тела человека оказываются одновременно частями тела животного. Женщина становится моржом, мужчина – китом или медведем, касатка превращается в волка. Разгадки этих изображений содержатся в мифах и легендах, возникших более двух тысяч лет назад. Их тексты сопровождают экспонаты, которых на выставке 45, и каждый, безусловно, — шедевр.

Открытие выставки состоится 3 ноября, в 18.00 в Музее Норильска (Ленинский проспект, 14). Вход на открытие выставки свободный.