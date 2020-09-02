3 сентября – день окончания Второй мировой войны

Второго и третьего сентября, в честь памяти о подвигах наших предков, по всей России пройдут праздничные мероприятия. Наш город не стал исключением.

Завтра в городе пройдет масса мероприятий в честь этого великого события. Приветом из мира современных технологий станет AR-выставка военной техники, которая пройдет во всех районах НПР под руководством управления по делам культуры и искусства администрации Норильска. Каждому посетителю предложат установить специальную программу на телефон, в котором содержатся цифровые виртуальные 3D-модели техники времен Великой Отечественной войны, их описание и разнообразный дополнительный контент (анимация, изображения, инфографика). Разработчики приложения обеспечивают первоклассную анимацию и звуковые эффекты, максимально точный и полный аналог «реальной» выставки.

Посетить выставку современного формата можно:

- Центральный район: аллея Славы (район площади Памяти Героев), Театральная площадь, холл 1-го этажа публичной библиотеки (Ленинский пр., 20а) и библиотеки № 4 (Солнечный проезд, д. 2);

- район Талнах: площадь Горняков, Талнахская городская библиотека (ул. Диксона, 9);

- район Кайеркан: Центральная площадь Кайеркана (ул. Шахтерская, 12);

- поселок Снежногорск: площадь Воинской Славы.

При возникновение вопросов на площадках будут помогать волонтеры НМО ВОО «Молодая гвардия Единая Россия».

В рамках акции «Дальневосточная победа» Музейно-выставочный комплекс «Музей Норильска» приглашает горожан принять участие во Всероссийском квесте «Дальневосточная победа». Сюжет будет основан на исторических фактах. Поучаствовать можно как в Музее Норильска, так и в талнахском филиале. Всего будет семь этапов, где участники проявят ловкость, смекалку и командный дух.

Принять участие в квесте можно бесплатно по обязательной предварительной записи по телефонам:

46-13-27 (Музей Норильска), 44-27-81 (Талнахский филиал). Количество команд и участников ограниченно. При себе обязательно иметь средства индивидуальной защиты.

Также в рамках акции «Цветы памяти» горожане могут возложить цветы в память солдатам, павшим на войне к мемориалу «Вечный огонь» на площади Памяти Героев (Центральный район), мемориальной стелы «Слава подвигам народа» на Центральной площади (район Кайеркан), площади Победы (район Талнах), площади Воинской славы в поселке Снежногорск.

Только на один вечер, третьего сентября, в рамках акции «Свет мира. Борьба за Победу» некоторые здания будут подсвечены в цвета муаровой ленты медали «За победу над Японией» (красный – белый – желтый).

Во всех соцсетях Городского центра культуры в 12.00 можно увидеть символ войны на Дальнем Востоке -знаменитый вальс «На сопках Маньчжурии» в исполнении творческих коллективов.

На Театральной площади в 16.00 состоится концертная программа «Фронтовые письма» с участием творческих коллективов Городского центра культуры.

Напомним, что третьего сентября по всей стране пройдет «Диктант памяти». Всем участникам нужно будет ответить на 20 вопросов, которые связаны с историческими событиями. Проверить свои знания можно будет в публичной библиотеке - Ленинский проспект, 20а (справки по телефону: +79069032710); в Кайеркане диктант пройдет в библиотеке № 10 - Строительная, 2а (телефон для справок 39-44-28).

Для тех, кто не сможет прийти в библиотеку, организаторы предлагают написать диктант дистанционно в режиме онлайн на сайте диктантпобеды.рф.