МАУ ИЦ «Норильские новости»

4 сентября посёлок Снежногорск отпразднует день рождения

4 сентября посёлок Снежногорск отпразднует день рождения

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4 сентября посёлок Снежногорск отпразднует день рождения

4 сентября посёлок Снежногорск отпразднует день рождения

Торжество состоится в 14.00 в зрительном зале Городского центра культуры.

Для жителей посёлка подготовили праздничный концерт «С днём рождения, Снежногорск!», на котором выступят местные творческие коллективы. Мероприятие будет проходить с соблюдением всех превентивных мер.

27 августа в 13:00 550
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