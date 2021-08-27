4 сентября посёлок Снежногорск отпразднует день рождения

Торжество состоится в 14.00 в зрительном зале Городского центра культуры.

Для жителей посёлка подготовили праздничный концерт «С днём рождения, Снежногорск!», на котором выступят местные творческие коллективы. Мероприятие будет проходить с соблюдением всех превентивных мер.