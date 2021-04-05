С 8 по 11 апреля в Норильске пройдёт XVIII детский фестиваль–конкурс «Солнечный круг»

Это будет финальный этап популярного песенного конкурса для детей 5–12 лет в Городском центре культуры. Накануне уже состоялось торжественное награждение участников первого тура. Всего в номинациях «Дебют», «Соло» и «Ансамбли» в трёх возрастных категориях участвовали около 360 детей. На конкурсных концертах выступления финалистов оценит представительное жюри во главе с приглашённым председателем Елизаветой Воротниковой, лауреатом всероссийских и международных конкурсов, педагогом высшей категории, руководителем школы вокала «Время петь» (Уфа).

Гала–концерт состоится 11 апреля в 15.00 в большом зале ГЦК, телефон для справок: 22–99–14.