5 августа в Музее Норильска откроется выставка «Северное узорье», посвящённая косторезному искусству

В новой экспозиции будут представлены произведения декоративно-прикладного творчества из коллекции мастера-костореза Кирилла Никифорова (г. Ноябрьск), а также из собрания Музея Норильска, Норильского колледжа искусств и Таймырского колледжа. Дополнит выставку коллекция акварелей известного нганасанского художника Мотюмяку Турдагина.

Норильчан удивит разнообразие стилей и приёмов резьбы, сложившихся на территории и передававшихся по наследству не одно столетие. Северные мотивы, воплощённые в ажурных работах из кости мамонта, северного оленя; бараньих и лосиных рогов в сочетании с резьбой по дереву; в авторских костюмах и панно создают неповторимый «ансамбль» самобытной культуры Таймыра.

Творения известного мастера Кирилла Никифорова будут выставляться в Норильске только три дня - во время проведения съезда. Кирилл Викторович Никифоров - известный на Ямале мастер резьбы по кости и дереву, неоднократный победитель профессиональных конкурсов, фестивалей и чемпионатов среди художников и скульпторов; член Творческого союза художников России, обладатель знака «Мастер декоративно-прикладного искусства и ремёсел Ямало-Ненецкого автономного округа», лауреат специальной премии губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа и обладатель медали «За успехи в создании, сохранении и пропаганде культурных ценностей коренных малочисленных народов Севера».

Вход на выставку свободный. Напомним, что в культурных учреждениях города действует масочный режим.