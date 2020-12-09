5 декабря вышел третий выпуск телепрограммы «Бэкграунд»

Но съёмочная команда Норильск-ТВ не записала ещё четверых актёров: только что приехавших Ярослава Сурженко, Якова Алленова с супругой Юлией Минкиной, а также Ивана Розинкина.

- Он всё время от нас почему-то «бегал». И это будет первый вопрос, который я ему задам. Так что пусть готовится, — смеётся Людмила Кожевникова, ведущая программы «Бэкграунд», по поводу Ивана.

Напомним, что в предыдущих выпусках норильчанам уже рассказали о Сергее Даданове, Нине Валенской и Марине Журило.