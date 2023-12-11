50-летняя история искусства

Музейный комплекс ведёт активную научно-исследовательскую, издательскую, культурно-образовательную, выставочную деятельность.

«Наша городская галерея прошла очень непростой творческий путь. Начиналось всё с художественной выставки в красном уголке Медного завода, потом появилась народная галерея, сегодня у неё очень серьёзный статус — Художественная галерея в составе МБУ «Музейно-выставочный комплекс «Музей Норильска». Галерея признана и хорошо известна не только в масштабах края, но и в масштабах всей нашей страны. От всей души благодарю всех сотрудников галереи за ваш труд. Здесь очень уютно, здесь всегда кипит жизнь, здесь всё время проходят новые выставки и культурные мероприятия, здесь, в изостудии, занимаются ребятишки. Благодаря вашим творческим рукам Норильск живёт полноценной творческой, культурной жизнью. Желаю вам успехов в работе и творчестве!» — отметил в своём выступлении на юбилейных торжествах Дмитрий Свиридов.

От лица депутатов краевого парламента вице-спикер вручил руководителю галереи Наталье Федяниной подарок.

Сейчас по разработанной комплексом совместно с архитекторами концепции и эскизу ведутся работы по созданию Арктического музея современного искусства. Новый масштабный музей планируется открыть в 2027 году.