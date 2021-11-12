80 лет: всё только начинается

И что мы будем делать?

Пустая тёмная сцена. Блёклый свет и лёгкая дымка создают атмосферу полярной ночи. Из чёрного безмолвия появляются члены русской полярной экспедиции. «Куда мы приплыли?» — удивляется доктор Герман Вальтер. «Мы пришли на Таймыр!» — гордо отвечает пока ещё молодой учёный–исследователь Александр Колчак. «Таймыр? А почему не Тайвань? Не Таиланд? Не Тайбэй, в конце концов?» — вопрошает кок. Так, легко и смеясь, впрочем, как и всегда, труппа Норильского Заполярного рассказала зрителям о всех вехах становления нашего драмтеатра.

Возможно, в военном сорок первом в несуществующем пока городе кто–то и задавался вопросом: «Какой ещё театр? Что он тут будет делать?» Но он появился. Первую актёрскую труппу собрали из артистов игарского театра, расформированного ачинского, группы эвакуированных актёров и, конечно же, заключённых Норильлага.

«Один ученый режиссёр сегодня пьесу нам припёр Шекспира, Уильяма Шекспира», — на мотив тюремной частушки напевает трио «Два ЗК» из спектакля «Жди меня. И я вернусь...»

«Сказал, что будет, твою ***, нас от жаргона отучать и заменять его высокой лирой.

Сюжет у Гамлета не прост, нас поразил событий рост — интриги, интриги, интриги.

Короче, там такой замес, когда читал на стену лез, весь лагерь в шоке был от этой книги».

Понятно, что даже страшный период репрессий в Hорильском театре переживали только благодаря искусству. Здесь рукоплескали народному артисту СССР Иннокентию Смоктуновскому, народному артисту РСФСР Георгию Жжёнову, заслуженной артистке РСФСР Евдокии Урусовой и многим другим.

А после был комсомольский задор, два переезда театра — сначала на улицу Севастопольскую, затем — на нынешнее место на Ленинском проспекте. Пережила наша «Маяковка» и два пожара. Менялся репертуар, приезжали на постановки известные режиссёры, актёрская труппа тоже славилась громкими именами. Всё это создало особую атмосферу Норильского Заполярного театра драмы имени Владимира Маяковского, о которой так много говорят.

– Когда Норильский театр приезжает с гастролями в Красноярск, а он ежегодно участвует в фестивале «Театральная весна», для нас это всегда событие, — признаётся первый заместитель министра культуры Красноярского края Наталия Гельруд. — Ваш театр — это всегда особая аура, особая культура, интеллигентность и чувство вкуса и, конечно, потрясающее мастерство актёров. Мы верим, что у Норильской драмы всё будет хорошо, ей будут сопутствовать успех и любовь зрителей многих–многих поколений норильчан. Хочется, чтобы как можно больше людей не только в России, но и в мире узнали о Заполярном театре, он этого достоин.

Спасибо за труд

В честь большого юбилея министерство культуры Красноярского края преподнесло юбиляру шикарный подарок — сертификат на приобретение автомобиля для нужд театра. В нём «Маяковка» нуждалась давно. Теперь осталось только выбрать модель, а в Норильск он должен быть доставлен к Новому году, пообещала Наталия Гельруд.

Кроме этого, в честь юбилея все сотрудники Норильского заполярного театра драмы имени Владимира Маяковского удостоились федеральных, краевых и муниципальных наград.

— Сегодня артисты сказали нам, спасибо, что вы приходите. А я отвечу, спасибо за то, что вы делаете, потому что именно ради вас мы и приходим, — поздравил юбиляров глава Норильска Дмитрий Карасев. – Я даже не могу представить жизнь в городе без театра. Здесь мы находим отдушину, отдыхаем после трудовых будней. Всему коллективу театра огромное спасибо за то, что вы нас ждёте и радуете своими премьерами.

Причём наградили не только артистов труппы, режиссёров и руководящий состав. Отметили всех героев невидимого театрального фронта: сотрудников художественно–постановочной части, администраторов, ассистентов режиссёров, работников столярного, монтировочного, парикмахерского, костюмерного, осветительского, бутафорского, пошивочного, реквизиторского, декорационного цехов, монтировщиков и машинистов сцены, билетных кассиров и гардеробщиков.

Это мой театр...

О том, что у Норильского Заполярного есть свой неповторимый почерк, лучше всех знают его зрители, особенно верные его поклонники. Они в разное время открыли для себя «Маяковку», любят разные спектакли, ценят тех или иных актёров, но все преданы своему театру.

– Мне открыла наш театр моя классная руководительница, учитель литературы, — вспоминает Софья Рыбачевская, давняя почитательница Норильской драмы. — Мне было 12 лет, так что я не помню свой первый спектакль. Но первый сознательный — это «Кин IV», мне тогда уже было 16 лет, и я училась в медицинском училище. Я безумно влюбилась в народного артиста России Василия Решетникова, а через него и в театр. Когда я приезжаю в другие города и страны, первым делом иду в местные музеи и театры, это моя обязательная программа отдыха. У каждого театра своя атмосфера, и у норильского тоже. Мне даже кажется, что в этих стенах живёт домовёнок, и я сюда иду, как домой. У нас какие–то человеческие отношения, и это не только любовь, могут быть и разочарования. Например, в прошлом сезоне титулованный театральный режиссёр Марат Гацалов поставил новый спектакль «Иванов». Возможно, дело во мне, но я эту постановку не приняла. Кстати, у меня такое в первый раз, может, ещё не доросла. А вообще я настолько люблю наших артистов, что даже появилось ощущение, будто приходишь к ребёнку на утренник, всегда за них переживаешь и радуешься, когда всё получается. Поэтому хочется им пожелать больше творческого непокоя, много интересных идей и здоровья, конечно.

– Первый спектакль, который я увидела в нашем театре, — «Как солдат Иван Чонкин самолёт сторожил», — делится постоянная зрительница нашей «Маяковки» Оксана Лаврентьева. — Тогда главные роли исполняли Сергей и Лариса Ребрий. А ещё Андрей Ксенюк, которого я просто обожаю, очень жаль, что он сегодня не играет. Я сначала влюбилась в этих актёров, а следом и в театр. Теперь стараюсь не пропускать премьеры, а также люблю пересматривать любимые постановки. Ведь один и тот же спектакль при новом просмотре дарит новые эмоции. Мне хочется, чтобы в наш театр приходило больше молодых людей, ведь именно они в будущем составят костяк зрителей. Так что нужно их чаще привлекать. Подростки — очень благодарный зритель.

– Меня в театр привела любимая женщина, — признаётся Дмитрий Лаврентьев, теперь тоже завсегдатай норильской «Маяковки». — Раньше я занимался литературой, кино, философией, но именно супруга открыла для меня двери в царство Мельпомены. Я ещё познаю этот вид искусства, недавно вот узнал, что такое камерный театр. Мы посещаем такие площадки в других городах и сравниваем с Норильском. Видим наши плюсы, находим минусы, но в целом очень любим нашу «Маяковку». Сейчас время камерных театров, интерактивности и иммерсивности. Например, недавно был в чебоксарском театре, и зритель там активно участвовал в действе. Иммерсивности в нашем театре не хватает, а ещё современной драмы. Наша особенность — это большое количество комедийных правильных классических постановок. Хочется немного серьёзности и драмы. А так, мне безоговорочно импонирует Норильский Заполярный.

Жизнь до и после

В большой любви к Норильскому Заполярному театру драмы признаётся и его директор Ирина Куцая:

– Хорошо помню, как пришла работать в эти стены 9 ноября 2004 года. Тогда я буквально обрела вторую семью и живу с ней уже семнадцать лет. Здесь трудится замечательный коллектив, который я приняла от предыдущего директора Светланы Гергарт. И изо всех сил стараюсь поддерживать актёров и ту атмосферу, которая здесь была когда–то создана. У нас удивительные взаимовыручка и взаимопонимание, любую проблему мы решаем сообща. Для театра восемьдесят лет — это не так много, хотя опыт уже большой. В таком возрасте театр только расцветает, а мы стараемся это поддерживать — выпускаем много премьер, храним нашего зрителя, мы хотим, чтобы нас любили и к нам ходили, чтобы у нас всё получалось, мы ездили на фестивали, а у актёров всегда был задор при выходе на сцену.

В нашем театре уверены: в восемьдесят лет всё только начинается. Поэтому браво, юбиляр!!! До новых встреч, в 80+.