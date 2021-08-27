81-й театральный сезон в Норильске откроется 18 сентября спектаклем «Кровавая свадьба»

Спектакль поставил приглашённый режиссёр Сергей Потапов, которого называют якутским Тарантино. А для заслуженной артистки России Нины Валенской, которая исполнила в «Кровавой свадьбе» роль матери, Сергей Потапов — как якутский иероглиф, который надо постоянно разгадывать...

После премьеры режиссёр поделился с журналистами:

– Лично для меня это история о бессмысленности мести. Герои живут с мыслями о ней, месть движет ими и приводит к трагедии. Считаю, что всё задуманное нам удалось осуществить, потрясающий актёрский состав норильского театра, как всегда, показал свой профессионализм. Надеюсь, спектакль останется в репертуаре «Маяковки» на долгие годы.

Публику впечатлила и строгая, выразительная сценография спектакля, созданная приехавшей с режиссёром художницей Сулпан Азаматовой. Зрители отметили и интересное музыкальное оформление. Музыка подобрана из традиционных мелодий фламенко и произведений Алессандро Страделлы, итальянского композитора эпохи барокко. Режиссёр взял в соратники и Ханса Циммера, современного немецкого композитора, пишущего для кино, известного по фильмам «Гладиатор», «Пираты Карибского моря», «Ангелы и демоны», прозвучал и испанский композитор Альберто Иглесиас, его музыка была трижды номинирована на премию «Оскар».