9 сентября в Дудинку прибудет «Енисейский экспресс»

Среди запланированных мероприятий - показ документального фильма «Активация» и его обсуждение с режиссёром Василием Буйловым, а также встреча с членом Международного Союза писателей Ульяной Яворской. Творческих горожан ожидают: танцевальный мастер-класс от участника проекта «Танцы на ТНТ», руководителя школы ZION Заура Дзахоева, мастер-класс «Натюрморт маслом» от художника-живописца, лауреата международных конкурсов Анастасии Филипповой и мастер-класс по йоге от руководителя Академии йоги и фитнеса Елены Круглик. Кроме этого, юные гости смогут принять участие в мастер-классе по биоэлектрике и научиться плетению лошадки из лыка. Завершит программу концерт красноярской группы «Яхонт».

Кроме того, в рамках проекта будет работать консультационный пункт оказания помощи гражданам в поиске подходящей работы. Желающие смогут получить необходимую информацию об актуальных вакансиях, востребованных профессиях и услугах службы занятости.

Путешествие «Енисейского экспресса» началось 18 июля. Маршрут проходит по инициативе и при поддержке правительства Красноярского края и Законодательного собрания региона.