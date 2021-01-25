МАУ ИЦ «Норильские новости»

​КДЦ им. Вл. Высоцкого приглашает норильчан на день рождения Владимира Высоцкого

​КДЦ им. Вл. Высоцкого приглашает норильчан на день рождения Владимира Высоцкого

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​КДЦ им. Вл. Высоцкого приглашает норильчан на день рождения Владимира Высоцкого

Культурно-досуговый центр ждёт гостей 25 января в 19.00.

​КДЦ им. Вл. Высоцкого приглашает норильчан на день рождения Владимира Высоцкого

Всех пришедших ждёт обширная программа — трансляция концерта с самыми известными песнями в исполнении Александра Скляра, который специально в честь дня рождения артиста предоставил Музей Высоцкого на Таганке. Фотовыставка, где Владимир выступает в разных образах. Также гости смогут оставить на память фотографию, которую можно сделать в тематической фотозоне. Отметим, что для её создания были использованы подлинные вещи Высоцкого, предоставленные поклонниками. Ну и конечно, живое исполнение песен под гитару.

Мероприятие будет проходить с соблюдением всех превентивных мер — масочный режим и социальная дистанция.

Пригласительные билеты — в кассе КДЦ им. Вл. Высоцкого.

Фото из открытых источников
25 января в 14:03 330
День РожденияВладимир Высоцкий
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