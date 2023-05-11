Агентство развития Норильска (АРН) приглашает норильчан на креативный выходной

В ближайшее воскресенье 14 мая гости события смогут поближе познакомиться с локальным брендом «СЕВЕР» и его создателями. Коллекцию 2022 года отличают яркие цвета: салатовый, лимонный, фиолетовый, оранжевый. Энергии этих красок так часто не хватает в повседневности. Однако, как ни удивительно, именно эти цвета присущи северному Норильску. Убедиться в этом лично каждый участник креативного выходного сможет во время модного показа, живого общения с мастерами, организаторами и кураторами коллаборационной коллекцией «СЕВЕР» и посещения только что открывшегося шоурума, где понравившиеся вещи можно примерить и приобрести.

Дополнить новый яркий образ в стиле «СЕВЕР» правильным макияжем поможет профессиональный визажист. Проявить собственную креативность можно будет на мастер-классах по изготовлению шоппера и дизайнерских магнитов. О новых возможностях для творчества и самовыражения расскажут в «Подкастошной» – недавно запущенной открытой студии. А по-настоящему ароматным и вкусным креативный выходной сделают кофе по-таймырски и яркие десерты.

Встреча пройдет в креативном пространстве АРН (ул. Комсомольская, 33а, 2 этаж) в 14:30.

Регистрация на событие уже открыта: https://arnorilsk.timepad.ru/event/2421927/