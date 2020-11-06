Айке посвящается...

Ольга Шадрина знала об Айке давно, а будучи старшим научным сотрудником музея, много рассказывала о ней на городских экскурсиях, останавливаясь на площади Металлургов у скульптуры белой медведицы. И после каждой такой прогулки слышала просьбы норильчан: «Напишите про это» Тогда Ольга и задумалась о книге. К тому же ей помогали сами горожане, которые помнили, как по улице шагал кинооператор, режиссёр и большой ценитель Арктики Юрий Ледин, а рядом с ним семенила полярная хищница. Именно воспоминания норильчан, которые видели Айку и даже кормили её сгущёнкой и конфетами, легли в основу её рассказов.

– Я цеплялась за самую яркую ключевую фразу и вокруг неё выстраивала историю, — делится Ольга Шадрина. — Рассказ про карандаши – это воспоминания одноклассника Вероники Лединой, дочери режиссёра, который сидел с ней за одной партой. Однажды у неё не оказалось красного и синего карандашей. На вопрос: «А где они?» она ответила, что их сгрызла Айка. Есть и истории, принадлежащие мне, например «Северный Ядовитый океан». Я работаю с детьми и часто слышу, что малыши, видимо, не выговаривая или ещё не понимая смысл слова, называют его именно так.

Есть и рассказы, которые опираются на реальные факты. Это экспедиция в Арктику, где снимался фильм «Белый медведь», встреча с медведицей Матильдой, плачущие голодные медвежата, первые подводные съёмки в естественной среде обитания белого медведя и, конечно же, отправка Айки в Берлинский зоопарк.

Ольге Шадриной хотелось, чтобы книга получилась не только милой, но и просветительской. Для этого она поднимала архивные документы, музейные материалы, рыскала в интернете, слушала интервью самого Ледина. Добралась до музея водолазного оборудования, чтобы воочию увидеть костюм «Садко», в котором он погружался, чтобы снять Айку под водой. Даже связывалась с учёными-криологами.

С оформлением книги помогла молодая художница Дарья Белова. К ней у писательницы были особые требования.

– Я не хотела компьютерных рисунков, мне нужны были живые краски. Поэтому мы изучали фотографии и отрисовывали норильские интерьеры тех лет — телевизоры на ножках, игрушки, кресла, даже узоры на обоях. Хотелось отразить общий дух того времени.

Над книгой Ольга работала год. Большую поддержку оказала семья. Тираж в тысячу экземпляров вышел в Иркутске. Но самое главное — был заключён договор с книжной сетью «Читай–город», и через месяц книга появится на прилавках магазинов Норильска и Москвы.

– В Иркутске за книгой выстроились очереди, — делится писатель и педагог. — Там у меня появились свои поклонники. Эта история вышла за рамки Норильска. Сейчас я собираю средства на второе издание — уже в твёрдом переплёте, с рисунками, которые, к сожалению, не попали в первую книгу. А ещё будут новые эпизоды, один из которых – про Айку на норильской телестудии. Я даже нашла очевидцев тех событий. И если появятся люди, которые захотят меня поддержать, то я открыта для этого.

Она писала для самой Айки, делится автор. А ещё для норильчан. Ведь в последнее время чувствуется много негатива: мол, всё тут у нас плохо. Ей же, наоборот, хочется, чтобы дети, которые едут к бабушкам на материк, рассказывали интересные вещи о месте, где они живут. Люди, которые уезжают из Норильска навсегда, — увезли бы частичку доброго, душевного и прекрасного, чтобы потом вспоминать и делиться со своими новым соседям.

А ещё Ольга Шадрина готовит к выпуску книгу про известного норильчанам овцебычка Гришку. Там обязательно будет присутствовать история об удивительном Владимире Ларине, бывшем директоре заповедника «Путоранский», который спас рогатого и выходил его. А также другие воспоминания норильчан, узнаваемые по одной яркой ключевой фразе.