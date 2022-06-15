Агентство развития Норильска запустила творческую лабораторию – «Самиздат, или Как сделать свой зин»

В широком понимании зины — это любительские малотиражные издания на любую тему. Впервые они появились в Америке 1930-х годов в сфере научной фантастики. Название пришло от английского fanzine и magazine. Отличительные особенности зина – простота создания, авторская печать и малый тираж. Культура зин-арта вмещает в себя огромное разнообразие тем. Автором может стать практически любой человек. Для этого не нужно быть экспертом ни в выбранном для рассказа предмете, ни в печатном деле. Главное – энтузиазм и умение раскрыть идею.

Выходные в лаборатории Академии креативных индустрий были посвящены групповой работе по поиску форм для создания совместного зина о Норильске. Участники собирали мифы, стереотипы и легенды о городе, вспоминали истории из жизни, искали фотографии в домашних архивах. Итогом двухдневной работы стал собранный на бумаге макет будущего зина. Следующий этап лаборатории пройдет в онлайне. Участникам предстоит определиться с темой собственного зина и приступить к работе. На реализацию творческого проекта отведено три недели. Финалом станет выставка зинов. Её открытие назначено на 7 июля.

Руководитель социокультурных и образовательных проектов АРН Карина Андреева рассказала, что идея зин-лаборатории родилась из желания сохранить воспоминания и впечатления от событий, которые проходили в креативном пространстве: «Мы подумали, будет здорово рассказывать о фестивалях, встречах, мастер-классах и других событиях, здесь происходящих, каким-то нестандартным способом. Решили, что библиотека зинов – подходящее решение. Но, чтобы такую библиотеку создать, необходимо научиться самим делать зины. Для этого мы позвали в нашу Академию креативных индустрий Елену Холкину. Оказалось, что среди норильчан немало желающих освоить зин-искусство. Что в итоге получится, увидим на предстоящей выставке».

Академия креативных индустрий – образовательный проект Агентства развития Норильска, запущенный в 2020 году. Курсы АКИ – event-компетенций (для горожан, которым интересно самим делать события), декоративного искусства и дизайна (для начинающих и опытных дизайнеров и мастеров северных ремесел), современного искусства (для художников и фотографов). Практическими итогами образовательных курсов стали коллаборационная сувенирная коллекция «СЕВЕР», новые городские фестивали и выставки.