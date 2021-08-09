Академия креативных индустрий открывает новый курс - современное искусство - для художников-живописцев

Первый образовательный блок организован Агентством развития Норильска совместно с проектом «Школа пленэра» из цикла «Арт-освоение Арктики» Таймырского дома народного творчества. Кураторами проекта выступят известные в России художники. Дмитрий Пермяков (Пермь) своим творческим кредо считает умение наблюдать и любить жизнь, его главная техника - живопись маслом. Дмитрий Гусев (Москва) - потомственный художник, этнограф и исследователь.

Итогом курса станет выставка, которая пройдёт в Таймырском доме народного творчества, а лучшие, по мнению экспертов-художников, живописцы станут участниками мастер-классов на Академической даче имени И.Е. Репина.

Курс современного искусства - это продолжение системной работы АРН по формированию креативных сообществ. Прошлой весной агентство запустило Академию креативных индустрий. Первый курс event-компетенций адресован горожанам, которым интересно самим создавать городские события. Этой осенью выпускники-ивентщики попробуют себя в роли организаторов мероприятий и представят в Норильске итоговые работы - два новых фестиваля. Второй курс - декоративное искусство и дизайн - ориентирован на начинающих и опытных мастеров северных ремёсел. Практическая составляющая здесь - коллаборационная коллекция «СЕВЕР», выставки-продажи которой дважды с успехом прошли в Норильске.