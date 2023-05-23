Ансамбль «Хэйро» - визитная карточка Таймыра - представил новые номера

В минувшую субботу в городском Доме культуры Дудинки прошел отчетный концерт в обновленном составе Заслуженного коллектива народного творчества РФ Таймырского народного ансамбля песни и танца народов Севера «Хэйро». Зрители увидели новые постановки и насладились песнями в исполнении Николая Сулейманова, Дмитрия Тэседо, Виталия Поротова и вокальной группы «Сулускан». Артисты исполнили 20 ярких творческих номеров из золотого фонда «Хэйро». Также зрители увидели премьерные композиции «Розовая чайка» и «Казарки».

«Ансамбль обновился на 80%, практически все новые, молодые ребята из поселков многогранного Таймыра. Я считаю, что родная земля наделила их особым талантом. Ребята сегодня представили две премьеры, но для них также ново танцевать старые постановки. Все очень трудолюбивые, они настолько любят свое дело, что просто горят этим, а это то, что нужно для ансамбля, чтобы достигать творческих высот. Я поздравляю наш современный состав ансамбля и желаю, чтобы их страсть к творчеству не угасала», - отметила директор городского Дома культуры Рита Невелева.

Молодые таланты также самостоятельно пишут песни, премьеры которых прозвучали во время концерта. Зрителями обновлённый состав принят тепло, аплодисменты не умолкали в ходе всего выступления артистов. Приятным сюрпризом для гостей стала лотерея, разыгранная среди билетов, купленных по Пушкинской карте: победители получили сувениры от ансамбля «Хэйро».