Ансамбль «Казачок» удостоен Гран-при Международного конкурса-фестиваля «Коляда, коляда, открой солнцу ворота»

Норильчане отправили свою видеозапись яркой музыкально-театрализованной сценки с колядками. А о том, как ребята этого образцового детского фольклорного коллектива НДМШ замечательно колядуют, норильчане знают по их многочисленным выступлениям на рождественских и новогодних праздниках в Норильске. В этом году из-за карантина они не порадовали публику, но своими записями поразили представителей жюри, в составе которого была и заслуженный деятель искусств России Евгения Зосимова, руководитель знаменитого фольклорного ансамбля «Карагод» и одноимённой академии.

Коллектив отметили главным призом в номинации «Народный вокал. Ансамбли». На днях руководитель коллектива Валерия Диденко, концертмейстер Александр Гаризан и хормейстер Андрей Диденко, который сам является выпускником «Казачка», получили благодарственные письма от организаторов конкурса — за плодотворную работу, сохранение национальных культур и подготовку участников. Недавно «Казачок», которому в этом году исполняется 16 лет, вновь приступил к репетициям после дистанционного обучения. В коллективе увлечённо занимаются 28 ребят от 6,5 до 16 лет, и все они мечтают поскорее выйти на сцену.