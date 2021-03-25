Ансамбль «Оганер» получил Гран-при Международного конкурса-фестиваля творческих коллективов «Наследие времён»

С 21 по 25 марта в Москве прошли Международные конкурсы-фестивали творческих коллективов «Наследие времен» и «Мы – Будущее Великой России». В конкурсах приняли участие более 45 танцевальных коллективов со всех уголков России.

По итогам двух конкурсов «Оганер» одержал победу в номинациях «Народно-сценический танец» и «Стилизованный танец». Ребята стали обладателями Гран–при и четырёх дипломов лауреата I степени.

Помимо конкурсной части, участники ансамбля организовали собственный мастер-класс для конкурсантов, а также открытые репетиции.