Ансамбль «Оганер» получил Гран-при Международного конкурса-фестиваля творческих коллективов «Наследие времён»
Ансамбль «Оганер» получил Гран-при Международного конкурса-фестиваля творческих коллективов «Наследие времён»
Ансамбль народного танца «Оганер» принял участие в двух масштабных конкурсах, где завоевал почётные награды.
С 21 по 25 марта в Москве прошли Международные конкурсы-фестивали творческих коллективов «Наследие времен» и «Мы – Будущее Великой России». В конкурсах приняли участие более 45 танцевальных коллективов со всех уголков России.
По итогам двух конкурсов «Оганер» одержал победу в номинациях «Народно-сценический танец» и «Стилизованный танец». Ребята стали обладателями Гран–при и четырёх дипломов лауреата I степени.
Помимо конкурсной части, участники ансамбля организовали собственный мастер-класс для конкурсантов, а также открытые репетиции.