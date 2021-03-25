МАУ ИЦ «Норильские новости»

Ансамбль «Оганер» получил Гран-при Международного конкурса-фестиваля творческих коллективов «Наследие времён»

Ансамбль «Оганер» получил Гран-при Международного конкурса-фестиваля творческих коллективов «Наследие времён»

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Ансамбль «Оганер» получил Гран-при Международного конкурса-фестиваля творческих коллективов «Наследие времён»

Ансамбль народного танца «Оганер» принял участие в двух масштабных конкурсах, где завоевал почётные награды.

Ансамбль «Оганер» получил Гран-при Международного конкурса-фестиваля творческих коллективов «Наследие времён»Ансамбль «Оганер» получил Гран-при Международного конкурса-фестиваля творческих коллективов «Наследие времён»Ансамбль «Оганер» получил Гран-при Международного конкурса-фестиваля творческих коллективов «Наследие времён»

С 21 по 25 марта в Москве прошли Международные конкурсы-фестивали творческих коллективов «Наследие времен» и «Мы – Будущее Великой России». В конкурсах приняли участие более 45 танцевальных коллективов со всех уголков России.

По итогам двух конкурсов «Оганер» одержал победу в номинациях «Народно-сценический танец» и «Стилизованный танец». Ребята стали обладателями Гран–при и четырёх дипломов лауреата I степени.

Помимо конкурсной части, участники ансамбля организовали собственный мастер-класс для конкурсантов, а также открытые репетиции.

25 марта в 18:08 520
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