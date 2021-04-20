Ансамбль современного танца «Шкода» стал лауреатом I степени краевого конкурса «Танцевальные смешилки»

Образцовый художественный ансамбль современного эстрадного танца «Шкода» под руководством Лилии Якуповой заявился в четырёх возрастных категориях и везде взял первые места.

По правилам конкурса на дистанционном этапе хореографические коллективы представляли видеозаписи концертных юмористических номеров. «Шкода» выступала в номинации «Мастер смеха»:

– в категории 7–10 лет — с номерами «Кошкин дом» и «Полька — жадина»;

– в категории 11–14 лет — с номерами «Фиксифон» и «Я тебя подожду»;

– в молодёжной категории (15–18 лет) — с номерами «Комары-комарики» и «Чайкой быть, с чайками жить»;

– в смешанной возрастной категории — с номерами «Любит, не любит» и «Не шумите».

Во всех категориях коллектив получил дипломы лауреата I степени.