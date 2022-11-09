Ансамбль танцы Сибири имени М. С. Годенко посетит с гастролями Норильск и Дудинку

Стартует концертный тур 11 ноября с выступления в зале культурно-досугового центра «Юбилейный» в Кайеркане. На следующий день ансамбль даст сразу два концерта в Городском доме культуры Дудинки. Завершится северный тур двумя концертами в Норильском Заполярном театре драмы им. Вл. Маяковского 13 ноября.

Ансамбль танца Сибири представит зрителям программу «Любимый край». В неё вошли лучшие и уникальные танцевальные номера в постановке художественного руководителя и главного балетмейстера ансамбля (1963-1991) народного артиста СССР Михаила Семеновича Годенко и постановки современных балетмейстеров.

Зрители увидят хореографическую сюиту «Сибирь моя», «Хороводную пляску с трещотками», казачий пляс «Красный яр», шуточный танец «Сибирская потеха», Сербскую сюиту, «Вдоль по улице» и другие знаковые номера коллектива.

«Все наши танцы проверены временем. Ансамбль посетил с гастролями более 70 стран и все уголки необъятной России. Однако выступления в родном крае для нас всегда особенные. Михаил Годенко создал идеальный образ Сибири в танце. Уверена, что он придется по душе жителям самых северных городов нашего края», – отметила балетмейстер-репетитор ансамбля танца Сибири заслуженная артистка России Анна Лысенко.