Ансамбль «Вдохновение» отлично показал себя на Международном фестивале-конкурсе «Звёзды столицы»
Ансамбль «Вдохновение» отлично показал себя на Международном фестивале-конкурсе «Звёзды столицы»
С 1 по 3 мая в Москве норильчане состязались в мастерстве с более чем 1500 танцорами из более чем 60 хореографических коллективов.
Ансамбль выступил в двух номинациях — «Народный танец» и «Народно-стилизованный танец» с номерами «Русские гуляния», «Когда мы были на войне», «Валенки», «Калмыцкий танец», «Потеха», и «Чардаш». Ребята достигли большого успеха: четыре диплома лауреата I степени, два диплома лауреата II степени, спецприз за балетмейстерскую работу и сертификат номинантов на международную премию.