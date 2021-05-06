Ансамбль «Вдохновение» отлично показал себя на Международном фестивале-конкурсе «Звёзды столицы»

Ансамбль выступил в двух номинациях — «Народный танец» и «Народно-стилизованный танец» с номерами «Русские гуляния», «Когда мы были на войне», «Валенки», «Калмыцкий танец», «Потеха», и «Чардаш». Ребята достигли большого успеха: четыре диплома лауреата I степени, два диплома лауреата II степени, спецприз за балетмейстерскую работу и сертификат номинантов на международную премию.